Burhanettin Duran: Rusya’nın Libya ile sınırlı kalacağı düşünülemez

Rusya yaptığı askeri yığınakla Suriye’den sonra Libya’da da üs elde etme yolunda. Bunun Avrupa ve NATO’nun güney kanadı için büyük bir tehdit olacağı aşikar. Avrupa hem doğudan hem güneyden Rus baskısı altına girer. Kuzey Afrika’ya adımını atan Rusya’nın sadece Libya ile sınırlı kalacağı da düşünülemez. Seçime giden Washington’ın dağınıklığına rağmen Afrika komutanlığının Rusya’nın Libya’da artan faaliyetlerinden rahatsızlığını ifade etmesi bu kaygılarla alakalı. NATO üyeleri Fransa ve Yunanistan ise Hafter’e destek vererek aslında Rusya’nın elini güçlendiriyor. Rus stratejik baskısını engelleyebilmek için Berlin’in Paris ve Atina’yı hizaya çekmesi gerekiyor. BAE-Mısır-Ürdün hattında en önemli aktör kuşkusuz komşu Mısır.

Kahire’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi siyasi geçiş formülünün çalışabilmesi için önemli.

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Ancak Kahire de Türkiye karşıtı (BAE-Fransa-Yunanistan-Güney Kıbrıs) bloğu terk etmeli.

Burhanettin Duran’ın yazısı