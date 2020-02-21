Burhanettin Duran: Rusya, Türkiye ile ‘stratejik bağları’ koparma yaklaşımında

İdlib’de Ankara için geri adım atılacak yer kalmadı. Milyonlarca mültecinin sınıra yığılması içeriyi de istikrarsızlaştırma tehdidi taşıyor. İdlib’den sürülen mülteciler güvenli bölgedeki Suriyelileri de hareketlendirir. Türkiye’dekilerin de dönmemesini kesinleştirir. Bu da Türkiye’nin 6-7 milyon Suriyeli ile baş başa kalması anlamına gelir.

Bu ağır risklerin farkına vararak Rusya’nınİdlib kartını Türkiye’ye karşı kullanma hatasındanvazgeçmesi gerekiyor. Moskova, Ankara ile son birkaç yılda güçlendirilen “stratejik bağları” koparacak bir yaklaşım içinde.

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Burhanettin Duran’ın yazısı