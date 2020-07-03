Burhanettin Duran: Regülasyon bu mecraları kapatma anlamına gelmiyor

Muhalefetin ‘sosyal medyama dokunma’ veya ‘özgürlükler kısıtlanıyor’ tavrı sorunu çözmediği gibi tüm dünyanın gündemindeki bir meseleyi de ötelemek demek. Evet, tam da ‘bizim ailemizin başına gelenler 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına gelebilir’ bilinciyle sosyal medya mecralarıyla ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Bu platformlarının Türkiye’de ofis açma zorunluluğu getirilerek vergi vermeleri sağlanmalı. Sahte hesapların önüne geçilmeli. Bu şirketler, suç içeren paylaşımlar hakkında Türk yargısına hızlıca bilgi vermeli. Bunlara uymayan şirketler de tıpkı Fransa, Almaya ve İtalya’da olduğu gibi cezalandırılmalı. Regülasyon bu mecraları kapatma anlamına gelmiyor.
SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Anket: ‘Cumhur’ yüzde 47, CHP’li başkanlar başarılı, Erdoğan’dan sonra Akşener
Ankete göre halkın yarısından çoğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklemezken, Covid-19 salgınından sonraki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu düşünüyor.
İngiliz basını: Türkiye’den Britanya’ya gidenler için karantina kuralı kaldırılacak
İngiliz gazetesi The Daily Telegraph, Britanya hükümetinin ‘hava köprüsü’ planlarını ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden adaya gidenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk yarıda yüzde 73 arttı
Dış ticaret açığı haziranda geçen seneye göre yüzde 17.31 azalarak 2.84 milyar dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolar oldu.
BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı
Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç devi Pfizer, geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan üzerindeki ilk aşama deneylerde potansiyel taşıdığını ve iyi tolere edildiğini açıkladı.