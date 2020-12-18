Burhanettin Duran: Putin’in Erdoğan’a övgüsünün yaptırımlardan sonra gelmesi tesadüf değil

Rus liderin “Erdoğan sözünü tutan biri, ülkesi için sonuna kadar gider” övgüsünün yaptırımlardan sonra gelmesi tesadüf değil. Putin, ABD yaptırımlarının asıl hedefinin Rus silahlarının dünya pazarında yaygınlaşmasını engellemek olduğunu elbette biliyor. Bu sebeple Ankara’nın S-400 angajmanında geri adım atmasını istemiyor. Ankara verdiği sözde durur ancak S-400 konusunu Washington ile ilişkilerini kilitleyecek bir konu olmaktan çıkarma arayışını da sürdürür. Rusya ile rekabet iş birliği sarkacında yürüyen dinamik ilişki Batı ittifakı ile olan birlikteliğin alternatifi değil. Bazı çevrelerin sandığının aksine Rusya-Çin-İran ekseni diye bir eksen de yok zaten. Biden’ın Rusya’yı hedefe koyması durumunda Ankara ile Moskova arasındaki ilişki zorlu bir teste tabi tutulabilir. Bence Putin bunu gördüğü için Erdoğan ile çalışmaya önem veriyor. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’ın zaferine ciddi destekte bulunan Türkiye’nin Kafkaslarda gücünü artırmasına karşı çıkmıyor. Ankara’nın Ukrayna ile giderek derinleşen ilişkilerine yüksek sesle itiraz etmiyor. Putin’in Erdoğan ile çalışma konusunda gösterdiği bu realizmi Macron’un neden gözden kaçırdığını merak ediyorum. Biden’ın önceki söylemlerinin aksine uygulamada pragmatizm gösterip göstermeyeceğini, “Erdoğan faktörünü” sağlıklı değerlendirip değerlendiremeyeceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz.
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