Burhanettin Duran: Petrol, YPG’nin ömrünü uzatır mı?

Washington hatadan hataya savruluyor.

Binlerce tır silah verdiği gibi şimdi de petrol gelirlerini YPG terör örgütüne mi tahsis edecek?

Anlaşılan, CENTCOMcu zihin, 3-4 milyar dolar yatırım yaptığı bir taşeronu elden bırakmak istemiyor.

Petrol, YPG’nin ömrünü uzatır mı?

Barış Pınarı Harekatı ile YPG’ye en ağır darbe vuruldu.

YPG’nin ‘siyasi entite’ olarak varlığını devam ettirme çabası er ya da geç başarısızlıkla sonuçlanacak.

Ferhat Abdi Şahin de, bugünlerdeki bütün cila faaliyetlerine rağmen, PKK’nın Suriye kolunun ele başısı olarak kodlanacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı