Burhanettin Duran: Ortadoğu’da ikinci kaos dalgası

Her yeni gün bölgemiz için yeni krizlere gebe. Krizlerin dinmesini değil artarak sürmesini bekliyoruz.

Beklentimizin olumsuz olmasının iki temel sebebi var: İlki, ABD’nin değişen küresel rolünün Pasifik’ten Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya getirdiği belirsizlikler, boşluklar ve düzensizlikler. Ayrıca, ABD’nin ekonomik çıkarlarını korumak için yöneldiği agresif ve tutarsız politikalar belirsizliği yoğunlaştırıyor. İkincisi ise, Ortadoğu’daki gerginlikleri sıcak çatışmaya taşıyacak bir güç denkleminin oluşması ya da oluşturulması.

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Sorun şu ki, ne Trump’ın İran’ı sınırlandırmak için büyük bir askeri varlığını bölgeye yığacak reel bir planı var; ne de İran ile mücadele edebilecek ideolojik ve beşeri sermayesi (vekil milisleri)…

Geriye kalan ihtimal uzun, kaotik çatışmalar… Bu da İran’ın hesaplaşmayı, İsrail’in ise istifade etmeyi en iyi bildiği olgu.

Burhanettin Duran’ın yazısı