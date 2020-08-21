Burhanettin Duran: Müjdenin içeriği ne olursa olsun, muhalefet tarafından küçümsenecek

Müjdenin içeriğini, ne olursa olsun, muhalefet tarafından küçümseneceğini öngörmek için Türkiye siyasetini kısa süre yakından takip etmek yeterli. ‘Ciddi bir ekonomik karşılığı olan’ müjde beklentisiyle bu satırları yazarken emin olduğum şey ise Erdoğan, bugün ne açıklarsa açıklasın önümüzdeki günleri, haftaları seçim tartışmaları ile geçireceğimizdir.

Burhanettin Duran’ın yazısı