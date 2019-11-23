Burhanettin Duran: Muhalefetin polemikleri Türkiye’yi erken seçime götüremez

Muhalefetin polemikleri Türkiye’yi erken seçime götüremez. Cumhur İttifakı, ülkenin geçtiği kritik dönemin farkında. Türkiye, Suriye’de YPG ile mücadelede önemli bir kavşağı geçti ancak hâlâ tehlike bitmedi. Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatların takibi, ABD’nin petrol gelirlerini YPG’ye verme niyeti ve S-400 meselesinin gerilimi içeride konsolidasyonun devamını gerektiriyor. Bu konular seçim türbülansını kaldırmaz. Şuna da dikkat edilmeli: 2020’nin ilk aylarında yeni oluşumlar partileşirken, S-400 konusu etrafında ABD Kongresi Türkiye aleyhinde yeniden hareketlenebilir. Bunu fırsat bilen CHP de gerçek-ötesi taktiklerle erken seçim yaygarasını artırabilir. İktidarın önünde üç buçuk yıl var.

Burhanettin Duran’ın yazısı