Burhanettin Duran: Muhalefetin çaresizliği devam edecek

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AK Parti pratiğin içinden gelen altın bir dengeye ulaşmış durumda. “Dönüşüm ve savunma” ikilisini birlikte yöneterek bugünkü başarısını temin etti.

AK Parti’nin bu başarısının arkasında güçlü liderlik, geniş kitlelere ulaşabilme, icraatın ve çözümün adresi olarak konumlanma ve dinamik bir teşkilatlanma bulunuyor.

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AK Parti hem Türkiye’yi dönüştürecek hem de saldırılara karşı koruyacak senteze sahip çıktıkça muhalefetin çaresizliği devam edecek.

Ve görünen o ki muhalefet Erdoğan’ın parti teşkilatına uyarılarını cesur bir hazırlık değil de “2019 seçimlerinden duyulan korku” şeklinde yorumlayarak yeni bir yenilgiye duçar olacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı