Burhanettin Duran: Muhalefetin AK Parti’ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı

‘Fikri iktidar,’ ‘kendi medeniyet değerlerimize uygun nesiller yetiştirmek’ ve ‘topyekûn eğitim reformu’ kavramsallaştırmaları Erdoğan’ın ‘çok daha iyi medeniyet inşası’ idealinin parçaları. Ancak bunlar aynı zamanda AK Parti iktidarlarının özeleştirisi. Erdoğan, bir süredir bu özeleştiriyi dillendiriyordu. Ancak bu defa iki yüzyıllık bir perspektifle hem tüm modernleşme tarihimizi hem de AK Parti tecrübesini eleştirdi. Muhalefetin AK Parti’ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı. 2053 vizyonuna ulaşma için önerisi ise ‘milletimizin birikimi ile modern dünyanın imkanlarını’ birlikte tecrübe etmek. Bu zorlu sentez sadece siyasetçilerin çabalarıyla gerçekleşemez. Ülkemizin beşerî sermayesini seferber edecek kapsayıcı hamlelere ihtiyaç var. Farklı inanç ve ideolojik eğilimlerin Türkiye’nin menfaatlerini yükseltme paydasında birleşmesi gerekli. Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası sistemde bir üst lige çıkma iddiasını başarmak ve kalıcı hale getirmek için bu elzem. Temel eksen vatanseverlik olmalı.
SON HABERLER
‘Corona’ vakaları 40 milyonu geçti: Önlemler sıkılaştı; İsveç bile geri adım attı
Dünya çapındaki corona virüsü vakaları pazartesi günü 40 milyonu geçti. Hastalık, kuzey yarımkürede kışın gelmesiyle birlikte yeniden canlanırken, ülkeler de aldıkları önlemleri sıkılaştırıyor.
Yetkili: Otomobil yatırım aracı haline geldi; fiyat artışı devam eder
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.
Bakanlık duyurdu: 34 yerleşim yerinde karantina sürüyor, 20 bin kişiyi kapsıyor
İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında şu an 34 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.
Erdoğan’dan ‘eğitimde reform’ mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘topyekun bir eğitim reformu gerektiğini’ söyledi.
TTB: Sağlık çalışanlarının tükenmesi virüs kadar önemli bir sorun
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarının Covid-19’a toplum genelinden 14 kat daha sık yakalandığını belirterek uyardı: “Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur.”