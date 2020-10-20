Burhanettin Duran: Muhalefetin AK Parti’ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı

‘Fikri iktidar,’ ‘kendi medeniyet değerlerimize uygun nesiller yetiştirmek’ ve ‘topyekûn eğitim reformu’ kavramsallaştırmaları Erdoğan’ın ‘çok daha iyi medeniyet inşası’ idealinin parçaları. Ancak bunlar aynı zamanda AK Parti iktidarlarının özeleştirisi. Erdoğan, bir süredir bu özeleştiriyi dillendiriyordu. Ancak bu defa iki yüzyıllık bir perspektifle hem tüm modernleşme tarihimizi hem de AK Parti tecrübesini eleştirdi. Muhalefetin AK Parti’ye hakkıyla yapamadığı eleştiriyi Erdoğan kendisi yaptı. 2053 vizyonuna ulaşma için önerisi ise ‘milletimizin birikimi ile modern dünyanın imkanlarını’ birlikte tecrübe etmek. Bu zorlu sentez sadece siyasetçilerin çabalarıyla gerçekleşemez. Ülkemizin beşerî sermayesini seferber edecek kapsayıcı hamlelere ihtiyaç var. Farklı inanç ve ideolojik eğilimlerin Türkiye’nin menfaatlerini yükseltme paydasında birleşmesi gerekli. Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası sistemde bir üst lige çıkma iddiasını başarmak ve kalıcı hale getirmek için bu elzem. Temel eksen vatanseverlik olmalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı