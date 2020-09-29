Burhanettin Duran: Moskova, Ankara ile yeni bir rekabet alanı mı açıyor?

Doğu Akdeniz’de gerilim düşerken ve Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlama haberi beklenirken Dağlık Karabağ’da çatışmanın yeniden başlaması oldukça manidar. İlk akla gelen Rusya’nın Ermeni-Azeri çatışmasını körükleyerek ABD’ye yakın olma işaretleri gösteren Erivan’ı iyice kendisine bağlamak istediği oldu. Erivan’ın hemen yardım için Moskova’ya yönelmesi bunu temin ettiğini gösteriyor. O halde soru şu: Kafkasları kendi nüfuz alanlarından birisi olarak görmeyi hiç bırakmayan Moskova’nın Erivan’ı cesaretlendirmesinin sebebi ne olabilir? Suriye-İdlib ve Libya’dan sonra şimdi de Ermenistan- Azerbaycan çatışmasının alevlenmesi ile Moskova, Ankara ile yeni bir rekabet alanı mı açıyor? Ankara’nın yeni askeri alanlara müdahil olarak aşırı yayılmasını mı sağlıyor? Yoksa Suriye ve Libya sahalarında yeni pazarlıklar için el mi yükseltiyor? Bu soruların cevaplarını almak için henüz erken. Ancak seçim dönemindeki ABD’nin ve dağınık AB’nin etkisiz kalacağının düşünüldüğü açık.

Burhanettin Duran’ın yazısı