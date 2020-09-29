Burhanettin Duran: Moskova, Ankara ile yeni bir rekabet alanı mı açıyor?

Doğu Akdeniz’de gerilim düşerken ve Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başlama haberi beklenirken Dağlık Karabağ’da çatışmanın yeniden başlaması oldukça manidar. İlk akla gelen Rusya’nın Ermeni-Azeri çatışmasını körükleyerek ABD’ye yakın olma işaretleri gösteren Erivan’ı iyice kendisine bağlamak istediği oldu. Erivan’ın hemen yardım için Moskova’ya yönelmesi bunu temin ettiğini gösteriyor. O halde soru şu: Kafkasları kendi nüfuz alanlarından birisi olarak görmeyi hiç bırakmayan Moskova’nın Erivan’ı cesaretlendirmesinin sebebi ne olabilir? Suriye-İdlib ve Libya’dan sonra şimdi de Ermenistan- Azerbaycan çatışmasının alevlenmesi ile Moskova, Ankara ile yeni bir rekabet alanı mı açıyor? Ankara’nın yeni askeri alanlara müdahil olarak aşırı yayılmasını mı sağlıyor? Yoksa Suriye ve Libya sahalarında yeni pazarlıklar için el mi yükseltiyor? Bu soruların cevaplarını almak için henüz erken. Ancak seçim dönemindeki ABD’nin ve dağınık AB’nin etkisiz kalacağının düşünüldüğü açık.
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Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.
Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.
Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.
İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’
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Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz reddedildi
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu dövdüğü için ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.