Burhanettin Duran: Mısır ile normalleşme arayışında ana motivasyon kaynağı ‘çaresizlik’ değil

Mısır ile normalleşme arayışı Ankara’nın ABD ve AB ile yeni sayfa açma iradesinin devamı mahiyetinde. Suudi Arabistan, BAE ve İsrail ile de ilişkileri toparlama gündemde. Hepsini küresel bölgesel değişimin hızlandığı bir dönemde yapılan yeni bir stratejik değerlendirmenin parçaları olarak görmeliyiz. Ana motivasyon kaynağı ‘çaresizlik’ ya da ‘hatalı politikalardan vazgeçme’ değil. Son dört yılda yapılan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve hatta Dağlık Karabağ hamlelerinin getirdiği kazanımları konsolide etmek. Bu kazanımlara dayanarak küresel-bölgesel konjonktürdeki değişimin fırsatlarını kullanmak. “Neden daha önce yapmadınız?” sorusunun cevabı muhataplarınızın yeni sayfa açmaya şimdi hazır olmasıdır. Sorunlu ilişkileri toparlamanın doğru zamanını yakalamak elzemdir. Trump döneminde Körfez-İsrail yakınlaşmasının iddialı günlerinde Kahire, Riyad, Tel Aviv ve Abu Dabi ile normalleşmek için taşıyamayacağınız tavizler vermeniz gerekirdi. Halbuki bu yeni dönemde gücünüzü sahada gösterdikten sonra sorunları paranteze alarak ve ortak menfaatlere odaklanarak yürümek daha mümkün.
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