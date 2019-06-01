Trump’ın, Türkiye’nin “S-400’lerinF-35’lere etkisi konusunda ortakkomisyon kurulması” önerisinesıcak baktığı medyaya yansıdı.
Ayrıca, Trump’ın, başkanın dış politika yetkilerini sınırlandıran CAATSA’dan hoşlanmadığı biliniyor. İran’ı sınırlandırma çabasındaki Trump, Türkiye’nin ABD çıkarları için stratejik önemini dikkate alırsa başkanın süper yetkileri çerçevesinde üçüncü bir yol bulmaya yanaşacaktır.
Meselenin rengi, Trump ve Erdoğan’ın, 28-29 Haziran’da G-20 Konferansı’ndaki ikili görüşmesinde iyice netleşir.
Burhanettin Duran: Meselenin rengi 28 Haziran’da Erdoğan-Trump görüşmesinde netleşir
Trump’ın, Türkiye’nin “S-400’lerinF-35’lere etkisi konusunda ortakkomisyon kurulması” önerisinesıcak baktığı medyaya yansıdı.