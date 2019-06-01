Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Meselenin rengi 28 Haziran’da Erdoğan-Trump görüşmesinde netleşir

Trump’ın, Türkiye’nin “S-400’lerinF-35’lere etkisi konusunda ortakkomisyon kurulması” önerisinesıcak baktığı medyaya yansıdı.
Ayrıca, Trump’ın, başkanın dış politika yetkilerini sınırlandıran CAATSA’dan hoşlanmadığı biliniyor. İran’ı sınırlandırma çabasındaki Trump, Türkiye’nin ABD çıkarları için stratejik önemini dikkate alırsa başkanın süper yetkileri çerçevesinde üçüncü bir yol bulmaya yanaşacaktır.
Meselenin rengi, Trump ve Erdoğan’ın, 28-29 Haziran’da G-20 Konferansı’ndaki ikili görüşmesinde iyice netleşir.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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