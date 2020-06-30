Burhanettin Duran: Merkel’in altı aylık dönemde Türkiye ile ilişkide fark oluşturabilme şansı var

Yarından itibaren Almanya’nın AB dönem başkanlığı başlıyor.

Şansölye Merkel’in Ekim 2021’de siyaseti terk edeceği göz önüne alınırsa önümüzdeki altı aylık dönemde Avrupa siyasetinde kalıcı bir iz bırakmak için önemli hamleler yapma arzusu taşıması kuvvetle muhtemel.

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Önce Miçotakis sonra Macron üzerinde etki oluşturarak Merkel, AB ve Türkiye ilişkilerine olumlu bir hareketlilik getirebilir.

Bu, Doğu Akdeniz’i rahatlatacağı gibi, Libya masasında da Berlin Konferansı çerçevesinde adım atılabilmesine katkı sunar.

AB’yi Libya’daki gelişmelere seyirci kalmaktan kurtarır.

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Merkel’in altı aylık dönemde ABD, Çin ve Rusya ile ilişkilerde değil ama Türkiye ile ilişkide bir fark oluşturabilme şansı var.

Burhanettin Duran’ın yazısı