Burhanettin Duran: Merkel başarısız olursa Ankara-Atina gerginliği tüm boyutlarıyla geri döner

Fransa’nın Türkiye ile girdiği ‘Libya ve Doğu Akdeniz kavgasında’ kullanılmak istemiyorlar. Bu sebeple Merkel, hem Ankara ile Atina arasında arabuluculuk rolünü üstleniyor

Ankara, Doğu Akdeniz rekabetinde Antalya Körfez’ine sıkıştırılmayı asla kabul etmeyeceğini en son Kasım 2019’da Libya ile iki muhtıra imzalayarak gösterdi. O halde Yunanistan ve Fransa’nın NATO ve AB’yi Türkiye’ye karşı kullanma yaklaşımı bu ittifakları zayıflatmaktan başka bir işe yaramaz.

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Merkel’in olumlu girişimi tüm AB başkentlerinde desteklenmeli. Doğu Akdeniz’deki gerilime kısa bir mola verildi.

Merkel’in başarısız olması durumunda Ankara ve Atina arasındaki gerginlik Ege’den Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’e kadar bütün boyutlarıyla birlikte geri döner.

Burhanettin Duran’ın yazısı