Burhanettin Duran: Macron’un zırvalarını kenara bırakabiliriz; AB-Türkiye ilişkilerinde fırsat penceresi aralandı

Evet, Ankara ve Atina arasında görüşmelerin başlamasına karar verilmesi ve AB ile olumlu ajanda açılına rağmen Macron, Başkan Erdoğan ile üçüncü raunt atışmayı başlatmak istercesine davranıyor. Önce Ankara’nın etkili Suriye operasyonları sebebiyle ‘NATO’nun beyin ölümü’ tartışması yaşanmıştı. Sonra Erdoğan’ın Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri Macron’u çileden çıkarmış ve kırmızı çizgi söylemine yöneltmişti. Şimdi Erdoğan’ın Minsk Grubunun etkisizliğinde bahsetmesi ve Azerbaycan’a Ermeni işgalinin bitirilmesi için verdiği destek Macron’u rahatsız ediyor.

Macron’un yeni zırvalarını bir kenara bırakabiliriz. Aralık’taki zirveye kadar AB-Türkiye ilişkilerinde bir fırsat penceresi aralandı. Merkel, Erdoğan ile fark yaratacak ‘dinamik bir müzakerenin’ peşinde. Zira Macron sorumsuz açıklamalarına devam ederken, Merkel, Almanya’nın birleşmesinden 30 yıl sonra Avrupa’nın sorumluluklarını üstlenen bir liderlik sergiliyor. Başarılı olması için, 2018 yılında yarıda bırakılan Gümrük Birliği güncelleme görüşmeleri başlamalı. Vize serbestliğinin yolu açılarak mülteci anlaşması yenilenmeli. Ve eğer Almanya dönem başkanlığını bu ivmeyle Portekiz’e devrederse, Aralık’taki zirvede Türkiye ile ilişkilerde yeni gerilimler değil olumlu ajandanın ilk sonuçları konuşulur. Avrupa’nın önünde yeni bir stratejik fırsat penceresi açılır.

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Burhanettin Duran’ın yazısı