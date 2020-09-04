Burhanettin Duran: Macron, Libya’dan sonra Doğu Akdeniz’de de Rusya’nın elini güçlendiriyor

Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonlarını ‘NATO’nun beyin ölümü’ söylemiyle karşılayan Macron bu defa Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de ‘kırmızı çizgi çizme’ çabasında.
ABD ve NATO’nun geri çekilmesi yüzünden Türkiye’nin ‘bölgesel emperyal güç’ olarak ‘tarihindeki fantezilere geri dönüş yaptığı’ iddiasını seslendiriyor.
Fransa’nın bölge devleti olmadığını ve sömürgeci fantezilerini bilmediğimizi sanıyor.
Macron’un Türkiye’yi ötekileştirme politikası Avrupa’nın stratejik çıkarlarıyla bağdaşmıyor.
NATO’nun güneydoğu kanadını çöküşe götürme riski taşıyor.
Atlantik ittifakı içindeki gerilimden istifade etmek için her daim hazır olan Rusya fırsat kolluyor.
Bir anlamda Macron, Libya’dan sonra Doğu Akdeniz’de de Rusya’nın elini güçlendiriyor.