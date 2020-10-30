Burhanettin Duran: Macron DEAŞ ile mücadele etmek istiyorsa Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı var

Macron karikatür provokasyonuna ‘özgürlük’ adına sahip çıkarak büyük bir hata yaptı. DEAŞ ya da El-Kaide türü terör ile mücadele etmek istiyorsa başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerle iş birliğine ihtiyacı var. Halbuki Macron, son hamleleriyle Avrupa’da İslam karşıtlığı bayrağını eline aldı. Şiddet iklimi yaratacak, ülkesinde iç savaş ortamı oluşturacak bir yerde konumlandı. Samuel Huntington’ın meşhur ‘medeniyetler çatışması’ tezini gerçekleştirmeye çalışan kibirli bir Avrupalı profili çiziyor. Macron’un ‘radikal İslam’ kavramlaştırması da sorunlu. İslam adına terör kabul edilemez. Şiddetin dini, dili, ırkı veya etnisitesi olmaz. Nasıl beyaz ırkçı Hristiyanların şiddeti için ‘radikal Hristiyanlık’ denmiyorsa, PKK terörü için ‘seküler-radikal Kürtlük’ denmiyorsa, DEAŞ ve benzerlerinin terörü için de İslam’a radikal sıfatını koymak haksızlık.
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Kariye’nin perdeleri ve Cumhuriyet…
Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.
Rektör: Böcek’in bilinci yerinde, uyandırıldığında istediğini yiyip içiyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilincinin yerinde olduğunu, uyandırıldığı zamanlarda istediğini yiyip içtiğini söyledi.
Bir günde üç doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TBB), bugün üç doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
İYİ Partili Özdağ, disipline sevk edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Fransa’da güvenlik seviyesi yükseldi, Macron ‘Teröre yenik düşmeyeceğiz’ dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin saldırı altında olduğunu ve teröre yenik düşmeyeceğini söyledi.