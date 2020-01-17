Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Libya’ya müdahil ülkelerin bu ülkenin geleceği hakkında uzlaşması oldukça zor

Peki Berlin masasında ne olacak? İşin teknik tarafı hiç de zor değil. Zirveye hazırlık toplantılarına ve Moskova’daki mutabakata bakılırsa ateşkes ve silah ambargosunun yanı sıra, iki taraftan 5+5 askeri komisyon ve 40 kişilik siyasi diyalog komisyonu kurulması görüşülecek. İtalya’nın BM barış gücü gönderme önerisi de müzakere edilebilir. Ancak Libya’ya müdahil ülkelerin bu ülkenin geleceği hakkında uzlaşması oldukça zorlu bir mesele.

Katılımcılardan Almanya veİngiltere’nin nispeten tarafsız kalması, Türkiye, İtalya ve Cezayir’in ise farklı tonlarda olsa da Serrac’ı desteklemesi bekleniyor. ABD ve Çin’in alt düzey temsil ile süreci izleyeceği, Fransa, BAE ve Rusya’nın ise Hafter yanında yer alacağı görülüyor. 

Reklam

Burhanettin Duran’ın yazısı

SON HABERLER

Erdoğan, 2020 hedeflerini anlattı: AB’yle ‘ivme’, yargı paketi, Milli Uzay Programı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşa edileceğini yinelerken, ikinci yargı paketinin Meclis’e getirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayında 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenleyerek geçen yıl neler yapıldığını, bu yıl neler yapılacağını anlattı. O fotoğrafı eleştirdi HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabının okuma tiyatrosu, geçen günlerde siyasi ve liderlerin eşlerinin katılımıyla sahnelenmişti. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...