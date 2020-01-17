Burhanettin Duran: Libya’ya müdahil ülkelerin bu ülkenin geleceği hakkında uzlaşması oldukça zor

Peki Berlin masasında ne olacak? İşin teknik tarafı hiç de zor değil. Zirveye hazırlık toplantılarına ve Moskova’daki mutabakata bakılırsa ateşkes ve silah ambargosunun yanı sıra, iki taraftan 5+5 askeri komisyon ve 40 kişilik siyasi diyalog komisyonu kurulması görüşülecek. İtalya’nın BM barış gücü gönderme önerisi de müzakere edilebilir. Ancak Libya’ya müdahil ülkelerin bu ülkenin geleceği hakkında uzlaşması oldukça zorlu bir mesele.

Katılımcılardan Almanya veİngiltere’nin nispeten tarafsız kalması, Türkiye, İtalya ve Cezayir’in ise farklı tonlarda olsa da Serrac’ı desteklemesi bekleniyor. ABD ve Çin’in alt düzey temsil ile süreci izleyeceği, Fransa, BAE ve Rusya’nın ise Hafter yanında yer alacağı görülüyor.

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Burhanettin Duran’ın yazısı