Burhanettin Duran: Libya’da paralı askerlerin yapamadığını Mısır ordusuna yaptırma peşindeler

Libya krizinde kritik Sirte-Cufra cephesi için iki tarafta da hazırlıklar devam ediyor.

Sirte ve Cufra’yı ‘kırmızı çizgi’ ilan eden Mısır ise yoğun bir baskı altında. Fransa, Yunanistan ve BAE, Rus Wagner ve diğer paralı askerlerin yapamadığını Mısır ordusuna yaptırma peşinde. Kahire bir yandan sınırda askeri tatbikatlar yapıyor.

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Etiyopya’nın Nil üzerindeki Rönesans barajını doldurmaya başlaması ile zorda olan Sisi, Libya’da başarısızlıkla sonuçlanacak askeri bir macerayla kendi iktidarının sonunu da başlatabilir. Sina yarımadasındaki terörle mücadelede bile etkili olamayan Mısır ordusu, dış ülkelerde operasyon yapmaktan çok iç odaklı bir ordu. Manipülasyon yeteneği yüksek olan BAE, İsrail güdümlü operasyonlarından vazgeçmeyecek. Etiyopya ile ‘ara bulma’ şantajı üzerinden Sisi’yi Libya macerasına ikna etmeye çalışıyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan Sisi, bu maceraya girerse, en büyük tehdidi kendini korumak için her türlü manevrayı yapabilen ordusundan görecek. Mübarek’in başına gelenleri hatırlamak yeterli.

Burhanettin Duran’ın yazısı