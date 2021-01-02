Burhanettin Duran: Laiklik tanımımız çoktan değişti

Sağlar’ın gerici laiklik anlayışı ile bugünün Türkiye’si yönetilemez. Bırakın Fransa’nın katı laikliğini bir kenara. Müslüman bir toplumun laiklik uygulaması Anglo-Sakson anlayıştan bile daha geniş olmak durumunda. Muhalefet edelim derken Türk toplumunun AK Parti döneminde yaşadığı dönüşümü gözden kaçırmayın. İslamcı geçmişten gelen siyasetçiler kendileri ile hesaplaşarak dönüştüler. Yaşam tarzlarının çeşitliliğini kabullenmekle kalmadılar bir anlamda garantisi haline geldiler. Elbette, seküler yaşamın dünyevileştirici risklerini göğüslemek bireylerin ve grupların dindarlık sınavının parçası olarak devam ediyor. Bu sürecin zorlu yansımalarını güncel birçok tartışmada görüyoruz. Ancak devlete yaşam tarzlarını disipline edecek bir araç olarak bakmak terk edildi. Başörtüsünden dini eğitime kadar yaşanan normalleşme, Müslüman bir toplumun demokratik taleplerinin karşılanmasıdır.

Burhanettin Duran’ın yazısı