Burhanettin Duran: Kafkaslar’da artık yepyeni bir durum var

Kafkaslar’da artık yepyeni bir durum var. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek bölgedeki güç dengesini değiştirme potansiyeli taşıyor. Moskova’nın Bakü ile Erivan’ı birlikte yönetme politikası eski anlamını yitirdi. Bakü’nün stratejik güç hesaplamalarında yeni değerlendirmeler oluştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in manevra alanı genişledi. 1992 ya da 2016’daki ortamın aksine Bakü’nün eli daha güçlü.

Bu yüzden Moskova, Erivan ve Bakü’nün kabul etmesi durumunda Türkiye’nin devrede olabileceğini açıklıyor. Tahran ise, Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana formatına benzer bir üçlü mekanizma oluşturmasını öneriyor. Seçimlerin ve sonrasının belirsizliğinin baskısı altındaki Washington’un yeni denkleme nasıl müdahil olacağı şimdilik belirsiz. Rus nüfuz alanındaki bir çatışmanın ABD etkisiyle durması büyük bir sürpriz olur. Moskova’nın Washington yerine Ankara ile masaya oturmayı tercih etmesi ve bunun için Erivan’ı baskılaması beklenir.

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Burhanettin Duran’ın yazısı