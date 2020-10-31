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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: İster Trump ister Biden, Ankara ile çalışmanın jeopolitik gereklerine uyanacaklar

Putin, Türkiye olmadan Doğu Akdeniz, Karadeniz, Kafkaslar ve Ortadoğu’da düzen kurulamayacağını görüyor. Güç boşluklarına anında hamle yapan ‘yeni Ankara’ gerçekliğini tanımak Batılı liderlerin de işine yarayacaktır. ABD’nin yeni başkanı ister Trump ister Biden olsun her ikisinin de ekipleri bölgemizde Ankara ile çalışmanın jeopolitik gereklerine uyanacaklar.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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