Burhanettin Duran: İnsan hakları söylemi ile sıkıştırma Amerikan karşıtı milliyetçiliği yükseltir

Şimdilik açık olan, ABD’nin küresel liderliği için ‘demokrasi ve insan haklarını’ söylem olarak sürekli kullanacağı. Kendi jeopolitik çıkarlarını bununla birleştireceği.

NATO üyesi Türkiye’nin demokrasi adına baskılanması, ABD’nin yeni yönetiminin ‘değer’ siyasetinin bencilliğini açığa çıkarmaktan fazlasını getiremez. Son yedi yılda çevresindeki iç savaşlara, terör örgütlerine ve içerideki darbe girişimine rağmen demokrasisini koruyabilen bir ülkenin ‘insan hakları’ söylemi ile sıkıştırılması Amerikan karşıtı milliyetçiliği daha fazla yükseltir. FETÖ ve PKK’ya destek veren Washington, her kesimden büyük tepkiler alır. Muhalefet, ülkenin Doğu Akdeniz’den Dağlık Karabağ’a kadar milli menfaatleri için, isteyerek ya da istemeyerek iktidara destek vermek zorunda kalır.

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Burhanettin Duran’ın yazısı