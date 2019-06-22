Burhanettin Duran: Her durumda kazanan Türkiye’nin terörle mücadelesi olacak

Eğer seçimlerde “tarafsız kalın” çağrısı hiçbir şekilde dikkate alınmazsa Öcalan ne dediği önemsenmeyen bir konuma getirilmiş olacak.

Bunu PKK’nın, HDP’nin iç problemi olarak görebiliriz.

Nitekim Türk solundan marjinal isimlerin HDP içinde etkili pozisyona gelmesinin rahatsızlık yarattığı biliniyordu.

Öcalan’ın mektubunu gizleyen ve mesajını dikkate almayanlara bu isimlerin öncülük ettiği söyleniyor.

Böyle ise Kürt milliyetçiliğinin Türk solunun tercihlerine bu kadar mahkum edilmesi ayrıca düşündürücü.

Demem o ki, Öcalan’ın seçimlerde “tarafsızlık” çağrısı HDP’yi krize soktu.

Öcalan ile bağını gizlemeyen HDP kendi eliyle Öcalan’ın ipini çekiyor.

Her durumda kazananTürkiye’nin terörle mücadelesi olacak vesselam.

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Burhanettin Duran’ın yazısı