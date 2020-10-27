Burhanettin Duran: Genç siyasetçiler Avrupa’ya yaramadı

Macron, ‘İslamcı bölücülük/ayrılıkçılık ile savaşma’ adı altında seçimlerde kullanmak için kendine ‘öteki, düşman’ üretiyor. Erdoğan karşıtlığının Avrupa’da ve Fransa’da tutacağını bildiği için ‘İslam, Türkiye ve Erdoğan özdeşlemesine’ oynuyor. Anladık, Macron, aralıktaki AB liderler zirvesinde Türkiye’ye yaptırım çıkarmak için bahane üretiyor. Kuzey Afrika’dan Doğu Akdeniz’e, Suriye’den Kafkaslar’a Erdoğan karşısında inisiyatif kaybetmesinin öcünü almaya çalışıyor. Ancak anlamadığım, bunu yaklaşık 2 milyar Müslüman’ın kutsallarına hakaret ederek ve reform dayatmasında bulunarak yapmasının tehlikesini neden görmüyor? Avrupa’daki 30 milyon, Fransa’daki 5 milyonu aşkın Müslüman’ı marjinalleştirmenin ülkesine getireceği sorunları neden küçümsüyor?

Avrupa’dan gelen ilk tepkiler Erdoğan’ın ‘Müslümanlara karşı, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Yahudilere uygulanan gibi bir linç kampanyası yürütülüyor’ uyarısına kulak verilmeyeceği yönünde. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (FN) lideri Le Pen, Fransa’da ‘kamusal alanlarda başörtüsü yasaklansın’ çağrısında bulundu bile. Avrupa siyaseti deyince aşırı sağdan örnek vermemi geçiştirmeyin. Merkez partiler giderek ırkçı ve İslam karşıtı aşırı sağa teslim oluyor. 2010’da Avusturya’da başörtüsü yasağına ‘popülizm’ diyerek karşı çıkan S. Kurz’un şimdilerde bu yasağın bayraktarı haline dönüşmesi Avrupa siyasetinin nereye gittiği hususunda alarm zillerini çalmalı. Genç siyasetçiler Avrupa’ya yaramadı… Irkçılık ve İslam karşıtlığı her geçen gün daha bir kurumsallaşıyor.

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Burhanettin Duran’ın yazısı