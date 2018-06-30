Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Geçmiş ve gelecek beş yıl

 

Geçtiğimiz beş yılın bir sonucu da Batı ile ilişkilerin yeniden tanımlanması gerektiği.

İlişkilerdeki gerginlikten dolayı Erdoğan’ı suçlamak bu zorunluluğu ortadan kaldırmıyor. Hatta, Türkiye kamuoyunda Ankara’nın Batı ittifakı içindeki konumunu yeniden tanımlama mücadelesi, gittikçe daha da güçlü şekilde, demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak algılanıyor.

Reklam

Batı başkentlerinin önümüzdeki beş yıl Türkiye ile olumlu ilişkiler geliştirmek için geçmiş beş yılın muhasebesini yeniden yapmalarında fayda var.

Burhanettin Duran’ın yazısı

 


SON HABERLER

Amerikalı uzman: Erdoğan değişmez, ABD-Türkiye ilişkilerinde husumet sürer

Amerikalı Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çatışmacı kişiliğine dikkat çekip, “Ona göre herhangi türden bir siyasi tehdit oluşturan, hatta politikalarını eleştiren herkes şeytan gibi gösterilmeli ve hasmane bir muameleye tabi tutulmalı. Dolayısıyla bundan sonraki davranışlarında çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum” dedi. Hintz’e göre Türikeye-ABD ilişkilerinden husumet de sürecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...