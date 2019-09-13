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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Erken seçim hayali ile ortalığı şenlendirenler hesap hatası yapıyor

31 Mart seçimlerinin sonuçlarından hareketle yeni oluşumların Cumhur İttifakı’nı yüzde 50’nin altına çekeceğini hesaplıyorlar. Bir erken seçim hayali ile çeşitli anketler de yayımlanıyor. Parti siyasetinin şenlenmesi medyaya gündem oluşturuyor elbet. Ancak erken seçim hayali ile ortalığı şenlendirenlerin üç nedenle hesap hatası içerisinde olduğunu söylemeliyim.

1-Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk dönemi yaşıyoruz ve daha dört yıl var.
2-Başkanlık on yedi yıllık bir iktidar tecrübesi olan Erdoğan’ın elinde.
3-Yeni Kongre sürecinde AK Parti’deki seçim ve iktidar yorgunluğunu toparlayan Erdoğan muhalefetin öne çıkardığı yapıcı önerileri gerçekleştirerek ellerinden alma imkanını her zaman elinde tutacak.

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Burhanettin Duran’ın yazısı

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