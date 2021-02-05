Burhanettin Duran: Erdoğan’ın sürpriz çağrısına hazırlıksız oldukları açık

Bu noktadan sonra hangi argümanla olursa olsun yeni anayasa tartışmasından kaçmak, savunmacı konumda olmak demektir. Muhalefetin yeni anayasa çağrısına verdiği ilk tepkiler, bu çıkmaza düştüklerini gösteriyor. Erdoğan’ın sürpriz çağrısına hazırlıksız oldukları açık. Bu çağrının muğlak bir parlamenter sistem önerisi ile farklı dünya görüşlerinden partileri gevşek şekilde de olsa toparlamaya çalışan CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin işine gelmediği aşikâr.

(…)Referanduma gidecek sayı bulunamasa da farklı Türkiye tasavvurlarının yarışacağı demokratik bir tartışmayı yapabilmeliyiz. “İktidara yarar” kaygısıyla tartışmayı baskılamak “savunmacı ve korkak” bir yaklaşım olur.

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Burhanettin Duran’ın yazısı