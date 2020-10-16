Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Erdoğan’ın aklını okumaktan çok uzaklar

Şimdi de DEVA Genel Başkanı Babacan’ın ‘2021’in ikinci yarısı ila 2022’nin ilk yarısında Erdoğan’ın erken seçime gideceği’ iddiasında. Sebebi de ‘cumhurbaşkanlığındaki toplam süresinin uzaması’ içinmiş.

Bahçeli’nin niyetini okuyanlardan sonra şimdi de Babacan, kendince Erdoğan’ın aklını okuma iddiası içinde.

Reklam

AK Parti’den ayrılarak parti kuranlar, birlikte uzun yıllar çalıştıkları için Erdoğan’ı tanıdıklarını düşünüyorlar.

Bugünün dünyasında hala 2000’lerdeki gibi ‘liberal varsayımlara’ teslim olarak Türkiye’nin meydan okumalarının aşılabileceğini sananlar, Erdoğan’ın aklını okumaktan çok uzaklar. Bence hep şaşırmaya devam edecekler.

Burhanettin Duran’ın yazısı

SON HABERLER

İki ‘t’li Attila…

10 Ekim 2015. Tam da ‘Mavi Adam’ın şehrindeyim, İzmir’de. Onun anlattığı vapurları, Pasaport iskelesini, Alsancak Garı’nın önünden uzanan caddeyi gezerken, dudaklarımda ‘Bela Çiçeği’ şiirinin ilk mısraları…”Alsancak garı’na devrildiler/Gece garın saati bela çiçeği”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...