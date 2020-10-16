Burhanettin Duran: Erdoğan’ın aklını okumaktan çok uzaklar

Şimdi de DEVA Genel Başkanı Babacan’ın ‘2021’in ikinci yarısı ila 2022’nin ilk yarısında Erdoğan’ın erken seçime gideceği’ iddiasında. Sebebi de ‘cumhurbaşkanlığındaki toplam süresinin uzaması’ içinmiş.

Bahçeli’nin niyetini okuyanlardan sonra şimdi de Babacan, kendince Erdoğan’ın aklını okuma iddiası içinde.

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AK Parti’den ayrılarak parti kuranlar, birlikte uzun yıllar çalıştıkları için Erdoğan’ı tanıdıklarını düşünüyorlar.

Bugünün dünyasında hala 2000’lerdeki gibi ‘liberal varsayımlara’ teslim olarak Türkiye’nin meydan okumalarının aşılabileceğini sananlar, Erdoğan’ın aklını okumaktan çok uzaklar. Bence hep şaşırmaya devam edecekler.

Burhanettin Duran’ın yazısı