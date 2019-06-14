Burhanettin Duran: Erdoğan, İstanbul sahasında mikro iletişim yöntemleri ile Yıldırım’a destek veriyor

Bu arada muhalif medyada yürüyen başka bir tartışma daha var.

O da, Başkan Erdoğan’ın neden 31 Mart öncesindeki gibi mitingler yapmadığına dair.

Kampanya stratejilerini kıyaslayan değerlendirmelere bir sözüm yok. Kaldı ki Erdoğan, İstanbul sahasında mikro iletişim yöntemleri ile Yıldırım’a destek veriyor. Gerekli gördüğü zaman da diğer kampanya taktiklerini de kullanabilir.

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Ancak bu tartışmadan Erdoğan’ı yenme sanrıları görenlere söylenecek çok cümle var. Seçim sonrası ile ilgili hazırlık yapan bu çevre, “Erdoğan neden sessiz?” sorusunun peşine hemen bir saçma iddia ekliyor.

Neymiş, İstanbul seçimini CHP adayı alacağı için Erdoğan sahaya inmiyormuş.

Burhanettin Duran’ın yazısı