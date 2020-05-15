Burhanettin Duran: Cumhur ittifakının karşısında üçlü ittifak sistemi oluşur mu?

2023 seçimlerinin erken seçimle öne çekileceğini düşünenlerden değilim.

Ancak muhalefetin erken seçime zorlamak için elinden gelen her şeyi yapacağı açık. Muhalefet, koronavirüs salgının olumsuz ekonomik etkilerini kullanarak Türkiye’yi sürekli bir seçim havasında tutmak için çabalayacak. CHP yetkililerinin “ister başka şekilde” diyerek toplumsal kalkışmaya ya da darbe imasında bulunması hatırlarda…

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Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hangi ittifak sistemiyle gidileceği büyük merak konusu. Cumhur İttifakının karşısında Millet İttifakı mı olacak yoksa üçlü bir ittifak sistemi oluşur mu? Partiler mevcudu korurken yeni müttefikler bulmak manevralarına başladılar bile.

Hareketlenme devam eder, ancak seçim ufukta görünmedikçe hızlı bir yeni yapılanmayı güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum.

Burhanettin Duran’ın yazısı