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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: CHP şaşırtmadı, Suriye’de realiteden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi

CHP’nin 28 Eylül’de düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı’na kulak kesildik. Sadre şifa bir öneri çıkar mı diye bekledik.
Ancak CHP şaşırtmadı.
YPG sempatizanı bir konuşmacıyı davet etmekle kalmadı.
Sonuç bildirgesinde terörle mücadele bağlamında YPG-PYD’ye de yer verilmedi.
Bu, aslında hiç de ilginç değil. Aksine seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun PYD’den Türkiye’ye “tehdit görmeyen” yaklaşımıyla paralel.
Konferansın ana sonucu ise CHP’nin uzun süredir zaten tekrarladığı bir önerme oldu: Suriye’de barış Şam yönetimi ile ilişki kurarak sağlanabilir.

Muhalefet partilerinin Suriye politikamıza farklı bir pencere açmaya çalışmasını demokrasimiz için sağlıklı buluyorum. Ancak varılan sonuç, bırakın iktidarın “Suriye siyasetini değiştirmeye zorlamayı”, CHP’nin realiteden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Burhanettin Duran’ın yazısı

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