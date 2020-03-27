Burhanettin Duran: Bunun bir laboratuvar virüsü olup olmadığı netleşmedi

Trump Yönetimi Çin, Wuhan virüsü demekte ısrar ederek Çin ile hesaplaşmasının zeminin oluşturuyor. Trump muhalifleri de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde Trump’a bu sermayeyi kullanma imkânı vermek istemiyor. 40 çeşit mutasyona uğradığı söylenen Covid-19’un bir laboratuvar virüsü olup olmadığı da netleşmedi.

Pekin, bir ay virüs hakkında bilgiyi saklamasını örtme derdinde. Virüsü, ABD askerlerinin Wuhan’a getirdiğini ileri sürüyor.

Washington ise Çin’e ihmali sebebiyle trilyonlarca dolarlık tazminatların açılabileceğini tartışıyor. Bütün bu tartışmalar suçlu arayışına yönelik. Yani salgın sonrası yapılacak hesaplaşmaya hazırlık mahiyetinde.

Burhanettin Duran’ın yazısı