Burhanettin Duran: Bu ırkçı şiddetin ve ırkçılık karşıtı gösterilerin seçim kampanyasına taşınması olası

Koronavirüs salgınını kötü yöneten ülkelerde iç kargaşa ve sosyal hareketlenmeler bekleniyordu.

İlk versiyonunun karantina ve artan işsizlik ile bunalan ABD’de ortaya çıkması şaşırtmadı.

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Milyonların şimdiden işsiz duruma düştüğü ABD, kapitalist sistemi en acımasız uygulayan ve sosyal devlet tarafı en zayıf demokrasi.

Görünen, Amerikan elitleri sadece ülkelerinin yeni dönemdeki küresel rolünü tartışmakla yetinemeyecekler.

Irkçılık ve gelir dağılımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve ideolojik fay hatları ile uğraşacaklar.

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Seçim döneminde bu ırkçı şiddetin ve ırkçılık karşıtı gösterilerin kampanya gündemine taşınması olası.

Krizi kötü yönettiği eleştirileri bir yana Başkan Trump’ın bazı göstericilerin polis binalarını yakmasını ve mağazaları yağmalamasını seçimlerde kullanacağı da açık.

Siyahların kötü durumunun sorumluluğunu Demokratlara yıkacaktır.

Ayrıca, ‘siyah öfkeye’ fatura edilecek şiddetin Trump’ı iktidara taşıyan ‘beyaz öfkeyi’ kışkırtmayacağını söyleyemeyiz.

Burhanettin Duran’ın yazısı