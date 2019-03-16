Burhanettin Duran: Brenton, katliamı fevri bir bireysellik sonucu değil, planlı bir fanatizmle yapmış

Manifestosu “İslam, Müslüman, Türkiye ve Erdoğan” karşıtı cümlelerle dolu. Merkel ve Erdoğan dahil bir suikast listesi var. İlginç, bütün detaylar sanki uzun uzun gündem olmak için hazırlanmış. Bir fanatiğin ideoloji dünyasından öte bir istihbarat servisinin çalışma dosyası gibi. Bu yüzden faillerin arkasındakileri hiç bir zaman bilemeyeceğiz.

Mesaj ise net ve kapsamlı. Cami ve Müslümanlar nefret objesi. Brenton, katliamı fevri bir bireysellik sonucu değil, planlı bir fanatizmle yapmış. Beyaz, ırkçı ve Hıristiyan radikalizmini temsil eden argümanlar dile getirmiş. İslam dünyasının önde gelen lideri (Erdoğan), şehri (İstanbul ve Ayasofya) de hedefte. Erdoğan karşıtlığı, İslamofobinin bir parçası durumunda. Avrupa’nın güçlü ülkesi Almanya’nın lideri Merkel’in listede olması da ilginç.

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Burhanettin Duran’ın yazısı