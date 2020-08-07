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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Bölgeyi karıştıranlar Türkiye’yi ‘yeni Osmanlıcılık’ söylemi ile sınırlandırma peşinde

Beyrut patlaması Ortadoğu’nun geleceği açısından bazı tespitlerin altını çizmeyi gerektiriyor. Arap isyanlarının Körfez statükocuları eliyle iç savaşlara çevrilmesiyle oluşan yıkım devam ediyor. Başarısız devletler, milisler, terör örgütleri, istihbarat oyunları, yolsuzluklar ve halkından kopuk rejimler yaygınlaşıyor. Yemen’den Libya’ya uzanan bölgede hep aynı hikâye. İran, ‘Direniş hattı’ siyasetiyle, İsrail, son dönemde iyice abarttığı ‘yayılmacı/ilhakçı siyaseti’ ile ve BAE-Suud ikilisi “demokrasi korkularının” beslediği müdahaleleriyle bölgede istikrarı bozuyorlar.

Bulaştıkları her yere başarısız devlet ve iç savaş getiriyorlar. ABD işgali ‘Iraklaşma’ getirdi. İran-Körfez rekabeti ‘Yemenleşme’ yarattı. İran yayılmacılığı ‘Suriyeleşme’ üretti. İsrail’in versiyonu daha berbat: ‘Filistinleşme.’ Fransa-Rusya- BAE-Mısır hattı Libya’yı bölecek bir macera peşinde. Bütün bu ülkelerin toparlanması için öngörülen model ise ‘mezhebe, aşirete ya da etnik gruba’ göre yeni bir yapılanma kurmak, yani Lübnanlaştırma. Lübnanlaşmanın Ortadoğu’ya getireceği yıkım, ihmal haliyle, Beyrut patlamasıyla ortada. Bu gidişata karşı duran ve bölgeye istikrar getirici etkide bulunan tek ülke, Türkiye. Bölgeyi karıştıranlar ise Türkiye’yi ‘yeni Osmanlıcılık’ söylemi ile sınırlandırma peşinde.

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Burhanettin Duran’ın yazısı

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