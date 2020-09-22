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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Bölgede oyun, Çin ve Rusya gibi daha büyük aktörlerle yürüyecek

ABD’nin geri çekilme süreci Körfez ülkelerini İsrail’e yaklaştırıyor. Ayrıca, Trump’ın seçilememesinden de korkuyorlar. Biden’ın Körfez ülkelerine mesafeli olacağı ve insan hakları ihlallerini gündeme alması bekleniyor. Ancak ABD seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Arap rejimleri İsrail ile yakınlaşmadan beklediklerini alamayacaklar.
İsrail kazanacak, onlar her halükârda kaybedecekler.
Filistin davasını terk etmenin zilleti de cabası… İster Trump ister Biden yönetiminde olsun, ABD bölgeden çekilmeye devam etmek durumunda. Oyun, Çin ve Rusya gibi daha büyük aktörlerle yürüyecek.
Böyle bir dönemde İsrail, Körfez için hem İran’ı hem de Türkiye’yi aynı anda doğrudan karşısına alamaz.
Tel Aviv’in önceliği kendi güvenliği ve bölgesel nüfuzudur.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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