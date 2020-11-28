Burhanettin Duran: Biden’ın ‘Erdoğan’ı devirme’ fikrinin seçim döneminde kalacağını umuyorum

Biden’ın 2019’daki bir mülakatında açıkladığı ‘muhalefete destek vererek demokratik yola Erdoğan’ı devirme’ fikrinin seçim döneminde kalacağını umuyorum. Dünyanın yeni jeopolitik gerçeklikleri Türkiye ile ‘çıkarları ortaklaştırmaya’ dayalı yeni bir angajmanı gerektiriyor.

Biden yönetimini Avrupa, Çin ve Rusya dosyalarında zorlu süreçler bekliyor. ‘Demokrasi platformu’ kurarak Çin ve Rusya’nın sınırlandırılması kolay değil. Pekin, geçenlerdeki ASEAN zirvesi ile hazırlığını gösterdi bile. Dahası, Biden yönetiminin ABD’nin jeopolitik çıkarlarını yeniden değerlendirme sürecinde birçok dosyada Türkiye faktörünü görmemesi mümkün değil. Avrupa, NATO, Afrika, Akdeniz, Ortadoğu, Rusya, Kafkaslar, Hazar, Körfez ve hatta Çin dosyasında. Türkiye, Obama’nın başkanlığı devrettiği zamanki yerinde de değil artık. Birçok krizde etkin rol alan ve Batı ittifakı için değerli bir müttefik.

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Yeni angajman bu gerçekliğe göre oluşturulmalı.

Burhanettin Duran’ın yazısı