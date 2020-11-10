Burhanettin Duran: Biden yönetiminin gerilimi seçmesi ‘stratejik körlük’ olacaktır

Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni bir sayfa açılmasına ihtiyacı var; CAATSA yaptırımlarına ya da YPG’ye ‘devlet kurdurma’ fantezilerine değil.

Bu da yeni yönetimin Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzlemde etkin rolünü fark eden, realist bir yaklaşımıyla mümkün olur.

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2013’den bu yana zaten çok yüklü olan ikili ilişkiler seçim dönemi söylemleri ile gölgelenmemeli. Rus lider Putin’in çok sayıda alandaki rekabete rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışabildiği bir dünyada Biden yönetiminin gerilimi seçmesi ‘stratejik körlük’ olacaktır.

Demokratların belli bir süre için ‘ideolojik’ önyargılarını kenara bırakmaları hem Washington hem de Ankara’nın lehine.

Burhanettin Duran’ın yazısı