Burhanettin Duran: Beştepe’deki ‘corona’ toplantısı meselenin ne kadar merkeze alındığını gösteriyor

Türkiye’nin, başarılı bir kriz yönetimi uygulamasında karar alma süreçlerindeki hızlılık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tedbir alma zamanlaması önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Beştepe’de sadece koronavirüs gündemiyle toplantı yapması Türkiye’nin meseleyi ne kadar merkeze aldığını gösteriyor. Zira bu virüs ile mücadelenin hayatımızın birçok alanını uzun vadeli olarak etkileyeceği anlaşılıyor. Bu etkinin borsalardaki ve petrol fiyatlarındaki rekor düşüşlerle sınırlı kalmayacağı aşikar. 1990’ların başında “kutsanan” küreselleşmenin uzun bir süredir popüler olmadığını biliyoruz. Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden sonra da bir zamanlar muzaffer ilan edilen liberal dünya düzeninin yerini bir tür kaosa, büyük güçlerin rekabetine bıraktığını görüyoruz. Ülkeler arasında yeni duvarların, içlerinde ise yeni fay hatlarının oluştuğunu gözlemliyoruz.
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