Burhanettin Duran: Benim de yeni başkana bir tavsiyem var

Trumpizmin gücü Demokratlar istese de Amerikan toplumunun Trump öncesine dönmesinin ne kadar zor olacağının göstergesi. Yani Biden’ın olası başkanlığı, üçüncü Obama dönemi asla olamaz. Trump etkisi hem iç politikadan hem uluslararası düzlemden kolaylıkla silinemez. Cumhuriyetçilerin Senato’daki çoğunluğu Demokratların Transatlantik ittifakı hırslı şekilde güçlendirmesini engelleyebilir. Çin, Rusya, liberal ticaret, ilkim değişikliği gibi dosyalarda Bidencıların beklediği sonuçlar alınamayabilir. Yani, Trumpizmin “önce ABD” diyen milliyetçiliği, küreselci olması arzu edilen Biden yönetiminin baş ağrısı olacak gibi görünüyor. Dahası, Biden, kendi ideolojik destekçilerinin Amerikan demokrasisinin ruhunu ‘Trumpizm tehlikesinden kurtarma’ yönünde ağır bir baskısı altında olacak.

İster Biden ister Trump olsun benim de yeni başkana Türkiye politikası hakkında Ankara’dan bir tavsiyem var. İdeolojik taassup içerisindeki bazı ‘Türkiye uzmanlarının’ önerileriyle yol almak gibi bir talihsizliğe kapılmasınlar. Zira bu uzmanlar hem Türkiye siyasetinin dönüşümünü hem de ABD’nin reel-jeopolitik çıkarlarını yakalamaktan hayli uzaklar. “Hala Trump’a nasıl bu kadar oy çıkar?” diye kendi halkına ‘liberal kibirle’ bakanların yaptığı hatayı bu uzmanlar uzun süredir AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapıyorlar.

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Burhanettin Duran’ın yazısı