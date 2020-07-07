Burhanettin Duran: Bazı dinamik çevreler ABD’deki başkanlık seçimlerini bekliyor

Akşener’in ekim-kasım ayına işaret etmesi çok ilginç. Zira bazı dinamik çevrelerin ABD’deki başkanlık seçimlerini beklediği, Trump’ın seçilemeyip Demokratların iktidara gelmesi durumunda Türkiye üzerinde Transatlantik ittifakın baskısının artacağını hesap ettiği biliniyor. Washington’un ‘yeni bir demokrasi promosyonu’ söylemiyle Ankara’yı da sıkıştırmasını umuyorlar. Böylece erken seçim ortamının oluşmasını bekliyorlar. Bu yaklaşımın temel iki hesap hatası var.
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İYİ Partili vekil ‘monte’ ifadesini açtı: Şirketi eleştirdim, kumların taşınmasını kast ettim
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un “Salda’nın kumlarını monte ederiz” cümlesi sosyal medyada gündem oldu. Cesur, şirketi eleştirdiğini belirterek ‘monte’ işleminin kumları yerine taşımak olduğunu dile getirdi.
Şişecam ‘corona’ya karşı etkili teknoloji geliştirdiğini duyurdu; hisseleri fırladı
Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde corona virüsü de dahil olmak üzere virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini duyururken, topluluk hisseleri yüzde 5 üzeri primli seyrediyor.
Bakanın oteli ‘Salda’ savunması yaparken ‘mermer tozu’ kullandığı ortaya çıktı
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait Antalya’daki otelde sahilde beyaz kum olarak mermer tozu kullanılmasını Meclis gündemine taşıdı.
Covid-19’u hafif geçiren hastalar gerçekten atlatabiliyor mu?
Dünya Sağlık Örgütü hastaların yüzde 80’inin Covid-19’u hafif ya da belirtisiz atlattığını açıklaması kimilerinde bir rahatlama hissine neden olabiliyor. Ancak bilim insanları yeni tip corona virüsünü çözmeye çalışırken bir şey giderek daha da net anlaşılıyor: Hafif vakalar bile başta sanıldığındna daha karmaşık ve tehlikeli olabilir.
Araştırma: Halkın yarısından çoğu ‘corona’ aşısı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracak
Covid-19’a karşı aşı Türkiye’de geliştirilirse yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 58. Üniversite mezunlarının çoğu virüsün Çin’deki bir laboratuvardan insanlar tarafından yayıldığına inanıyor.