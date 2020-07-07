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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Bazı dinamik çevreler ABD’deki başkanlık seçimlerini bekliyor

Akşener’in ekim-kasım ayına işaret etmesi çok ilginç. Zira bazı dinamik çevrelerin ABD’deki başkanlık seçimlerini beklediği, Trump’ın seçilemeyip Demokratların iktidara gelmesi durumunda Türkiye üzerinde Transatlantik ittifakın baskısının artacağını hesap ettiği biliniyor. Washington’un ‘yeni bir demokrasi promosyonu’ söylemiyle Ankara’yı da sıkıştırmasını umuyorlar. Böylece erken seçim ortamının oluşmasını bekliyorlar. Bu yaklaşımın temel iki hesap hatası var.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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