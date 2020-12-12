Burhanettin Duran: Batı ittifakının Türkiye ile nasıl angajmana gireceği mart ayına ertelendi

AB başkentleri, tek başlarına Türkiye politikası oluşturmakta zorlanıyor. Ankara’ya ağır yaptırımların kendilerine ekonomik zarar vereceği ortada. Ve NATO bağlamı da şahinlerin ellerini bağlıyor. Bu yüzden AB liderleri Biden yönetiminin Transatlantik İttifakı’nı güçlendirmek ve yeni Türkiye politikalarını görmek istiyor. Mümkünse Brüksel, Washington ile eşgüdümlü bir yol izleme derdinde. En azından Biden yönetiminin Türkiye’yi önümüzdeki dört yıl için nerede konumlandıracağını hissetmek arzusunda. Böylece Batı ittifakının Türkiye ile nasıl bir angajmana gireceği önümüzdeki mart ayına ertelendi. Burada kritik olan Biden’ın seslendirdiği “ABD geri döndü” yaklaşımının Türkiye’yi hangi dosyalar bağlamında nasıl bir aktör olarak değerlendireceğinde. Batı başkentleri hem yeni ‘Batı ittifakı’ mimarisine hem de Ankara ile müttefiklik ilişkisinin yeni içeriğine karar verecek. Bu kararın jeopolitik realizme dayanması gerekir.
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LGBTİ+ çalışanlar araştırması: Özelde yüzde 14, kamuda yalnızca yüzde 3’ü açık
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ABD’nin Türkiye’ye karşı ‘her an uygulayabileceği’ yaptırımlar neler?
ABD, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye kapsamında yaptırım açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği bildirildi.
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Bahçeli: Yargı reformunun önceliği Demirtaş ve Kavala olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır” dedi.
Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor
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