Burhanettin Duran: Batı ittifakının sınırını Yunanistan’dan geçirmek en çok Avrupa’nın aleyhine olur

NATO’ya olan yükümlülüklerini her daim yerine getiren Türkiye’nin Batı ittifakı içinde etkili bir yerde olması büyük güç rekabetinde yeni imkânlar sunacaktır.

Batı başkentlerinde bazen stratejik rasyonalitesi zayıf argümanlar üretilmekte. Batı ittifakının sınırının Yunanistan’dan geçtiğini söyleyerek Ankara’yı dışlama ya da baskılama yolunu önerenler var. Hatta ABD’nin Dedeağaç’a yaptığı askeri yığınağı ABD-Türkiye askeri ilişkilerini ikincil konuma düşüren bir hamle olarak okuyanlar mevcut.

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Bu yaklaşımın Washington’un menfaatine olmadığı görüşündeyim. Daha önemlisi ise Batı ittifakının sınırlarını Yunanistan’dan geçirmenin en çok Avrupa’nın aleyhine olacağını düşünüyorum. Yunanistan sadece tampon bölgeye dönmekle kalmaz. Avrupa’ya yönelen hiçbir dalgayı ister mülteci ister terör olsun tutamaz. Büyük güç rekabetinin oluşturduğu jeopolitik fay hatlarında Türkiye’nin performansını gösteremez.

Burhanettin Duran’ın yazısı