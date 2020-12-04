Burhanettin Duran: Batı ittifakı Türkiye ile yeni bir sayfa açmalı

Bazı AB ülkeleri Biden Yönetimini Türkiye’yi ‘uysal müttefik’ yapmak için yönlendirme gayretinde.

Büyük bir hata olur. ABD’nin dünyadaki liderlik rolüne geri dönmek isteyen Washington, yapacağı stratejik değerlendirmelerde birçok dosyada Türkiye’nin etkin varlığını fark edecektir.

Batı ittifakı Türkiye ile ortak çıkarlarını tanıyarak ilişkilerde yeni bir sayfa açmalı. Türkiye, Trump döneminin kaotik, tek taraflı ve başının çaresine bakan şartlarında dünya siyasetinde etkin rol oynayabildi.

Biden döneminin dünyaya çok taraflı, değerleri ve ittifakları güçlendiren bir arayış getirmesi durumunda da Ankara, yeni şartlarda aktif aktör olabilecek donanımdadır. Bu jeopolitik gerçekliğin tanınmaması halinde de başının çaresine bakabilir vesselam.

Burhanettin Duran’ın yazısı