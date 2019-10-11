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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Barış Pınarı birtakım hesapları bozuyor

Bu operasyon Suriye ve Irak’tan Doğu Akdeniz ve Körfez’deki denklemlere kadar Ankara’nın etkinliğini bir üst düzeye çıkaracak. Suriye krizinde askeri gücünü en son kullanan ülke olarak Türkiye, çok haklı bir zeminde. Diğerlerinin aksine, gücünü, siyasi çözüme katkı sağlayacak şekilde seferber ediyor.

Hatta Türkiye’nin bu operasyonun ilk etabını sivil kayıplar olmadan ve Deaş meselesini yöneterek tamamlaması halinde Başkan Trump’ın YPG kontrolünde kalan diğer kısım (Rakka ve Deyr Ez Zor) hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işbirliğine yöneleceğini düşünüyorum.

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Anlayacağınız Barış Pınarı birtakım hesapları bozuyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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