Burhanettin Duran: Aşıyı bulan liderlik kapışmasında bir adım öne geçer

ABD’yi salgında ‘küresel liderlik rolü’ üstlenmeye çağıran ABDli isimler Çin’in öne geçmesinden endişeli.

Hatta Kurt M. Campbell ve Rush Doshi, ABD’nin bu krize G7 ve G20’yi harekete geçirerek cevap vermemesi durumunda ‘Süveyş anı’ ile karşı karşıya kalacağı görüşünde.

Yani, İngiltere’nin 1958 Süveyş Kanalı krizinde ‘küresel liderliği kaybetmesi’ gibi bir kritik dönemde olduğunu söylüyorlar.

Ne diyelim, aşıyı bulan ve ekonomik krizi karşılamada inisiyatif alan liderlik kapışmasında bir adım öne geçer.

Burhanettin Duran’ın yazısı