Burhanettin Duran: Ankara, Washington istiyor diye Moskova ile ilişkisini bozmayı tercih etmez

Biden’ın etkili bir Rusya politikası oluşturabilmesi için Avrupa ve NATO çerçevesinde sıkı müzakereler yürütmesi gerekecek. Batı ittifakı içinde Almanya ve Türkiye, Rusya ile güçlü ikili ilişkileri olan aktörler olarak öne çıkıyor. S-400’lerin alımı sebebiyle Ankara’ya yaptırım uygulayan Washington’ın Kuzey Akım 2 ile ilgili Berlin’e nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. Moskova’dan korkan Doğu Avrupa başkentlerini yanına almak kolay gibi görünse de Avrupa üzerindeki Rusya nüfuzunu dengeleme denkleminde Ankara kritik öneme sahip. Ankara, Washington istiyor diye Moskova ile ilişkisini bozmayı tercih etmez. Ana kriter, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik çıkarları olur. Unutulmasın ki, Ankara, Ukrayna, Kırım ve Doğu Avrupa politikasını Moskova’ya rağmen yönetebiliyor. Bu sebeple Biden’ın Türkiye politikası, Ankara’nın kendi oyununu oynama gerçekliğini tanımalı. Erdoğan-Putin ilişkisi gibi bir ilişkinin Erdoğan ve Biden arasında kurulması ihtiyacı fark edilmeli.

Burhanettin Duran’ın yazısı