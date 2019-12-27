Burhanettin Duran: Ankara, Libya’nın komşularını da istikrarsızlaştıracak bir gidişatı engellemek istiyor

Hedef çatışmak değil, meşru hükümete yardım ederek “terörize ortamı” dindirmek.

Niyet, darbeci general Hafter’i destekleyen Fransa, Mısır, Suud, BAE ve Rusya’nın karşısına dikilmek değil. “Bölgesel bir çatışma” hiç değil.

Reklam

Aksine Ankara, Libya’nın komşularını da istikrarsızlaştıracak ve insani dramı büyütecek bir gidişatı engellemek istiyor.

Meşru hükümeti destekleyerek önce iki taraf arasında dengenin sağlanması ve sonra da siyasi çözüme gidilmesini hedefliyor. Yani Libya’da askeri çözüm olamayacağını biliyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı